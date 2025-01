Crin Antonescu anunță că își „suspendă” candidatura la prezidențiale și acuză PSD, PNL și UDMR că l-au lăsat singur în campanie.

„Dacă dânșii vor sa fiu din nou candidat, să mă caute”, spune el.

Crin Antonescu a afirmat că la acest moment consideră suspendată candidatura sa din partea coaliţiei şi şi-a argumentat decizia spunând că, în primul rând, nu a fost încă stabilită oficial o dată a alegerilor, iar în al doilea rând nu a existat un vot unanim din partea membrilor coaliţiei.

Calendarul alegerilor prezidențiale 2025 ar trebui adoptat în prima ședință de guvern din luna ianuarie.

„Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, şi calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a spus, sâmbătă seară, Antonescu la Digi24.

”Anunţ în seara asta, aici, la dumneavoastră în emisiune, că unilateral consider suspendat acordul privind susţinerea candidaturii mele la alegerile prezidenţiale de către coaliţia de guvernare. În consecinţă, consider suspendată şi candidatura mea la alegerile prezidenţiale.

Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice, în regim de urgenţă, am acceptat, mi-am asumat această candidatură şi mi-o asum în continuare, este o asumare de la care nu dau înapoi, în orice moment mă duc până la capăt. Consider suspendat acordul până când liderii coaliţiei clarifică toate aspectele”, a declarat Crin Antonescu.

Acesta a spus că a acceptat propunerea celor patru lideri ai coaliţiei (PSD, PNL, UDMR şi grupul minorităţilor) pentru că, la momentul respectiv, în 22 decembrie, i s-a spus că „este urgent” să dea răspunsul, însă a constatat două lucruri, şi anume faptul că încă nici până la acest moment nu a fost stabilită şi decisă clar data alegerilor, deşi s-a pus accent pe urgenţă, şi în al doilea rând a constatat că nu există unanimitate în privinţa susţinerii sale din partea tuturor liderilor coaliţiei, unii fiind ezitanţi.

„Eu aştept din partea lor, ca cetăţean, să se comporte responsabil şi să anunţe de îndată data alegerilor prezidenţiale, să dea toate informaţiile şi explicaţiile în legătură cu ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor, să garanteze că în această ţară există democraţie şi să se hotărască, în cât timp doresc dânşii, care este candidatul lor la prezidenţiale.

Ştiu de unde să mă ia şi atunci o să le dau şi eu un răspuns. Nu sunt un om vanitos, sunt doar orgolios atunci când vorbesc despre lucruri publice. Eu nu dau înapoi, răspunsul urmează să-l dea dânşii.

Eu nu sunt forţă de muncă disponibilă la candidatură, n-am cerut nimănui candidatura. Sunt amatori destui pe piaţă, slavă Domnului, deci au de unde găsi, nu e cazul meu!”, a subliniat Crin Antonescu.

Ilie Bolojan a anunţat oficial, luna trecută, că Crin Antonescu va fi candidatul coaliţiei la prezidenţiale.

PSD, PNL, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale au convenit să aibă un candidat comun la Preşedinţie în persoana lui Crin Antonescu, iar această decizie este înscrisă în protocolul coaliţiei care a fost semnat, în 23 decembrie, la Parlament.

Bolojan a precizat că urmează ca această decizie să fie votată în forurile de conducere ale fiecărui partid, ceea ce nu s-a întâmplat încă.