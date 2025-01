Sărbătoarea Botezului Domnului, prăznuită pe 6 ianuarie, este precedată de o zi de post aspru, numită Ajunul Botezului Domnului. Aceasta zi de post dateaza din secolele IV – VI, cand catehumenii se pregateau prin post si rugaciune sa primeasca Botezul in ziua praznicului Bobotezei. Dupa ce erau botezati, aveau posibilitatea sa participe pentru prima data la Liturghia credinciosilor si sa se impartaseasca cu Trupul si Sangele Domnului, scrie crestinortodox.ro.

Postim pe 5 ianuarie pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfintita – Agheasma Mare si pentru a ne pregati duhovniceste pentru sarbatoarea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos.

Ajunul Bobotezei face parte din categoria posturilor de o zi din cursul anului bisericesc, alaturi de Inaltarea Sfintei Cruci praznuita in 14 septembrie, si de Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, pomenita in 29 august.

In Ajunul Botezului Domnului si de Boboteaza (5 si 6 ianuarie), se oficiaza Sfintirea cea mare a apei, numita si Agheasma Mare. Slujba de Sfintire a apei se savarseste in afara bisericii, nu in interiorul ei, pentru a vesti tuturor bucuria Botezului Domnului, ca poarta de intrare in Imparatia Preasfintei Treimi. «De nu se va naste cineva din apa si din Duh, nu va putea sa intre in Imparatia lui Dumnezeu» (Ioan 3, 5).

Se va gusta din ea pe nemancate, din ziua Botezului Domnului pana pe 14 ianuarie. Iar cand suntem bolnavi sau in mari ispite si incercari, se poate gusta din ea si in cursul anului bisericesc, dar cu binecuvantarea duhovnicului. Aceasta apa sfintita este vindecatoare, tamaduitoare de boli, dar este si intaritoare in credinta.

Agheasma Mare este folosita si pentru diverse lucrari sfintitoare ale Bisericii. Cu Agheasma Mare se binecuvanteaza prapurii, crucea, troitele, vesmintele, clopotele si obiectele de cult. Arhiereul o foloseste la sfintirea bisericii, mai ales la sfintirea picturii atunci cand pictura fost innoita sau este noua, la sfintirea marelui mir si la sfintirea antimiselor.

In Ajunul Bobotezei sunt savarsite Ceasurile imparatesti, Liturghia Sfantului Vasile cel Mare unita cu Vecernia si apoi Sfintirea cea mare a apei.

In Ajunul Botezului Domnului, preotul merge la credinciosi pentru a le sfinti casele si gospodaria prin stropire cu Agheasma Mare. In unele sate din Moldova exista obiceiul ca in Ajunul Bobotezei, grupuri de copii sa mearga din casa in casa sa vesteasca sosirea preotului cu „botezul”. Copiii nu rostesc, ca la Craciun, texte versificate, ci striga de trei ori „Chiraleisa!” (Doamne miluieşte).