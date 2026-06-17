Părinții din Baia Mare și din împrejurimi sunt invitați joi, 18 iunie, la o întâlnire specială dedicată familiei și provocărilor educației moderne. Evenimentul, intitulat „Copiii de azi, adulții de mâine”, va avea loc între orele 18:00 și 20:00, la Muzeul Satului din Baia Mare.

Cum găsim echilibrul între libertate și reguli? Cum gestionăm emoțiile copiilor și provocările care apar odată cu creșterea lor? Ce fel de adulți formăm prin alegerile pe care le facem astăzi ca părinți? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care invitații evenimentului vor încerca să ofere răspunsuri.

Discuțiile vor aborda teme esențiale precum relația părinte–copil, gestionarea emoțiilor, stabilirea limitelor, adolescența, responsabilitatea, educația și rolul comunității în dezvoltarea armonioasă a celor mici.

Evenimentul este gândit pentru întreaga familie. În timp ce părinții vor participa la conferință și la dezbateri susținute de specialiști din domeniul educației și dezvoltării umane, copiii se vor bucura de activități dedicate, coordonate de YMCA Baia Mare.

Participanții vor avea parte și de momente de relaxare, cu apă și limonadă, pufuleți oferiți de Zburlici, bunătăți pregătite de Andreea Mic – „Gustul Copilăriei”, precum și surprize dulci oferite de Sweet Land.

Participarea la conferință este gratuită, iar vizitatorii vor achita doar taxa de acces în muzeu, în valoare de 10 lei de persoană.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și își propune să creeze un spațiu de dialog, învățare și conectare pentru familiile din comunitate.