CECCAR aduce la aceeași masă lideri internaționali, experți români, instituții și autorități pentru a contura viitorul economiei în contextul în care profesia contabilă se transformă profund.

Inteligența artificială nu înlocuiește profesioniștii contabili, ci le amplifică expertiza. Sub această perspectivă, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) organizează, în zilele de 7 și 8 octombrie 2025, la Palatul Parlamentului, cea de-a XXV-a ediție a Congresului profesiei contabile din România, cu tema SMART ACCOUNTING powered by AI.

Cel mai important eveniment al anului organizat de CECCAR este dedicat rolului inteligenței artificiale în transformarea profesiei contabile, implicit a mediului de afaceri și a parteneriatului dintre acestea și instituții și autorități.

Cum redefinește inteligența artificială „esența” profesiei? Aceasta este întrebarea centrală a Congresului asupra căreia se vor apleca discuțiile pe parcursul celor două zile de dialog între profesioniști din domeniul financiar-contabil, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor și autorităților de reglementare, ai mediului academic și ai celor mai importante organizații internaționale de profil, abordând trei dimensiuni ale #SmartAccounting: business compliance, business advice și business security.

Informații furnizate de conf. univ. dr. Cucoșel Constantin

Președinte Filiala CECCAR Maramureș