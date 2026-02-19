În seara zilei de 18 februarie, polițiștii Orașului Vișeu de Sus au intervenit pe strada Rândunelelor pentru soluționarea unui accident rutier.

Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că un autoturism, condus de un tânăr, de 19 de ani, a părăsit partea carosabilă și a acroșat un gard.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto și a unui pasager.

Aceștia au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.