Parohia Ortodoxă Ucraineană Sighetu Marmației invită credincioșii și iubitorii de tradiții la un Concert de colinde, susținut de Corul Blahovysnyk al Parohiei Ortodoxe Ucrainene Sighet.

Evenimentul va avea loc duminică, 4 ianuarie 2026, începând cu ora 11:30, la Biserica Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmației.

Concertul va aduce în fața publicului colinde tradiționale ucrainene (Koliadky), menite să vestească Nașterea Domnului și să păstreze vii valorile spirituale și culturale ale comunității ucrainene din Maramureș.