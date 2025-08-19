Scene de groază la doar câțiva pași de gospodăriile oamenilor din Ileanda, județul Sălaj. În acest weekend, un urs a dat atacul asupra unei ferme aflate la nici 50 de metri de casele localnicilor.

Un măgăruș a fost sfâșiat de animal și lăsat în agonie, fiind practic mâncat de viu, iar puiul lui a dispărut fără urmă – cel mai probabil luat de urs.

„Ne e frică să mai ieșim seara din casă. Ursul vine aproape de gospodării și nu e prima dată când se întâmplă. Am anunțat autoritățile, dar nu s-a luat nicio măsură concretă”, spun localnicii.

Nu este primul incident de acest fel în zonă. Oamenii din comunitățile sălăjene reclamă de ani de zile atacurile urșilor asupra animalelor domestice și se plâng că instituțiile statului sunt pasive, deși riscul pentru populație crește.

Imaginile surprinse la Ileanda arată cruzimea atacului și teama crescândă a oamenilor: animalele nu mai sunt în siguranță nici în adăposturile din apropierea caselor.

Locuitorii cer intervenția urgentă a autorităților și măsuri clare pentru prevenirea unor tragedii, înainte ca atacurile să vizeze nu doar animalele, ci și oamenii.