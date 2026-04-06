Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip Cod Galben valabilă luni, 6 aprilie, în intervalul orar 12:00 – 21:00, vizând intensificări semnificative ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Zonele afectate includ Maramureș, Transilvania, nordul Crișanai, cea mai mare parte a Moldovai, precum și zonele montane.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. La munte, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 de metri pot atinge chiar 90–100 km/h.

Maramureșul, în vizorul rafalelor puternice

Pentru Maramureș, meteorologii avertizează că vântul va sufla cu putere pe tot parcursul intervalului, existând riscul apariției unor efecte precum:

căderi de crengi sau copaci izolați

dificultăți în trafic, în special pe drumurile expuse

posibile întreruperi temporare ale energiei electrice

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zone deschise sau împădurite în timpul rafalelor puternice și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.

Meteorologii vor actualiza avertizarea în funcție de evoluția fenomenelor.