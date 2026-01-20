Luni, 19 ianuarie, polițiștii au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

Astfel a fost depistat un bărbat de 37 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, condamnat la pedeapsa de 1 an și 9 luni închisoare pentru comiterea infracţiunilor de conducere a unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Bărbatul a fost depistat de polițiștii din Baia Sprie pe raza orașului, fiind depus în Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.