Îndrăgita interpretă de muzică populară din Maramureș a urcat la finalul săptămânii trecute pe scena unui festival unde a interpretat un gen mai puțin cunoscut, romanța!

Încântată de felul în care i-a fost primită și apreciată prestația, Cornelia Rednic împărtășit cu fanii, pe pagina personală de pe o rețea de socializare, emoțiile puternice pe care le-a trăit.

„Ganduri dupa CRIZANTEMA DE AUR….Am avut putina nebunie, si mult curaj sa accept invitatia de a sustine un mic recital in cadrul Festivalului Crizantema de aur…deoarece nu am cantat niciodata romante. Acum, dupa ce a trecut, vreau sa ii multumesc Alinei Mavrodin pt invitatie, si pt toate momentele superbe pe care le am trait la Targoviste! Am cunoscut o alta lume…o lume care “te prinde” in cel mai frumos mod. Am interpretat trei romante din repertoriul Ilenei Sararoiu…un omagiu pt marea noastra artista. Nu cred ca am fost perfecta, dar un lucru e clar…am cantat din inima, iar publicul m a primit tare frumos! Multumesc din inima tuturor!”, a scris Cornelia Rednic.

