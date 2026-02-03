Urmare a interesului manifestat de către reprezentanții mass-media cu privire la o cauză de înșelăciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.

„Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei, această etapă instituind cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”, se arată în comunicatul DIICOT:

O femeie de afaceri din Baia Mare a pierdut peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost victima unei escrocherii online de tip „romance scam”, pusă la cale de un bărbat din Nigeria care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului. Cazul a fost documentat într-o investigație realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Escrocheria a început pe platforma LinkedIn, unde victima a fost abordată cu o propunere de investiții fictive de sute de milioane de lire sterline într-o fundație umanitară. După luni de conversații, relația a devenit personală, iar femeia a fost convinsă să transfere sume importante de bani pentru a „debloca” un cont online fals.

Pentru a face plățile, aceasta a contractat credite bancare, și-a ipotecat locuința și a folosit fondurile firmei pe care o conducea. Ulterior, doi complici ai escrocului au recunoscut frauda, însă principalul autor a refuzat să returneze banii.

Cazul este în atenția DIICOT Maramureș, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor investițiilor propuse online de persoane necunoscute și a identităților false cu aparență oficială.