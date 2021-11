Ce mai fac parlamentarii de Maramureș?

În scurt timp, se face anul de la alegerile parlamentare din 2020. Adică, de când parlamentarii trimiși la București, ne reprezintă, votează, adorm, muncesc sau se distrează pentru binele nostru. Până acum a fost un mandat greu, un mandat în care pandemia a revenit în forță, cu valurile 3 și 4, un mandat supus schimbărilor și jocurilor unor politicieni, dar haideți să facem o analiză asupra aspectelor ce țin de parlamentarii de Maramureș în aceste luni. Colegii din redacție au mai făcut o astfel de analiză în trecut, care poate fi urmărită de pe acest link: https://www.emaramures.ro/analiza-note-de-la-1-la-5-pentru-parlamentarii-din-maramures/

De această dată nu le vom da note, dar vom prezenta opinia noastră despre ei, cu bune și rele, rugându-vă să adăugați sau criticați și dumneavoastră, cititorii, dar chiar și pe parlamentari. De asemenea, vă prezint un raționament pe baza căruia realizez această analiză și vă rog să faceți și dumneavoastră la fel:

1. Deschid laptop,

2.Folosind ca motor de căutare „Google-ul”, scriu numele fiecărui parlamentar,

3.Folosesc instrumentele de căutare pe secțiunea știri, respectiv, rezultate nu mai vechi de un an,

4.Deschid cele mai recente 5 rezultate.

Să purcedem într-o ordine complet aleatorie dată de random.org.

Călin Bota

PNL-istul aflat la președinția PNL Baia Mare, are 4 luări de cuvânt, o declarație politică depusă în scris, 18 propuneri legislative inițiate și 3 întrebări sau interpretări.

Dacă suntem curioși de experimentul „Google”, vom vedea că numele lui Bota se leagă de un scandal urât care-i face pe maramureșeni să-și piardă încrederea în el. E vorba de un scandal în care firmele de partid care par a fi controlate din spate de Călin Bota, au obținut 15 contracte prin încredințare directă, fără licitație, pentru a acordat consultanță. Firmă care în trecut s-a ocupat de reparații de metal și avea cifră de afaceri zero și acum a obținut milioane de lei prin contracte cu statul. https://www.antena3.ro/emisiuni/exces-de-putere/firma-partid-contracte-banda-rulanta-stat-617034.html

Tot căutarea ”Călin Bota” mi-a dat ca rezultat un material care mă face să-l consider pe Bota un om cu moralitate îndoielnică. De ce? Pentru că nu doar că se pare că a primit contracte de la statul român, ci și că banii de pe acele contracte merg la unele primării PNL din Maramureș, care au nevoie de consultanță, de nimic altceva. În titlul materialului se specifică așa: „Programul Anghel Saligny: În patru zile, printr-o firmă cu cifră de afaceri zero în ultimii trei ani, o rețea liberală din Maramureș a prins contracte de consultanță de 900.000 de lei, de la primării PNL.” Dacă sunteți curioși, continuare e aici: https://www.g4media.ro/programul-anghel-saligny-in-patru-zile-printr-o-firma-cu-cifra-de-afaceri-zero-in-ultimii-trei-ani-o-retea-liberala-din-maramures-a-prins-contracte-de-consultanta-de-900-000-de-lei-de-la-primarii.html

Mai doriți un motiv? A fost acuzat de toată presa neaservită că și-a ajutat un coleg de partid să câștige contracte cu statul și el a dat în judecată mai multe redacții. Normal că libertatea presei și drepturile omului pot fi în conflict în unele situații, dar haideți să nu-l mai criticăm pe domnul Bota și să mergem mai departe. A făcut și el unele aspecte benefice și măcar dânsul pomenește de Maramureș atunci când vorbește în parlament,

Aș mai zice ceva și legat de un alt rezultat în urma căutării mele. Se leagă de declarațiile aberante date de parlamentarul PNL-ist care se pare că nu știe că avem școli în județ care au toaleta în curte. Oricum i-am acordat prea multă atenție, propun să trecem la următorul parlamentar.

Florin Alexe

Delegat de PNL în Maramureș să mai câștige un mandat și să-și umple buzunare chiar la noi în județ. Domnul Alexe are 9 luări de cuvânt, are 9 declarații scrise, 25 de propuneri legislative inițiate, din care doar 1 promulgată și 5 întrebări și interpelări.

Dacă la precedentul material, redacția eMM critica faptul că Alexe, de când a plecat la București, nu face nimic pentru maramureșeni. Doar că mai vedem câte un comunicat exprimat în care nici măcar nu pomenește de Maramureș, acum e puțin diferit. Adică, chiar a fost în teritoriu, a făcut vizite în județ, numai că, din păcate, ajutat de PNL-iștii maramureșeni, o cam dat-o cu BOTA în baltă (A se citi bâta). Mai precis, după o postare pe facebook, domnul Alexe a fost aspru criticat de unul dintre primarii harnici din județ, Lucia Butcure, care sigur știe mai bine ce are în comună decât „delegatul de serviciul al PNL-ului”. Detaliile sunt aici: https://actualmm.ro/s-a-saturat-de-promisiuni-unul-dintre-cei-mai-harnici-primari-din-maramures-vine-cu-o-provocare-pentru-conducerea-cj-maramures-si-parlamentarii-pnl/Ar mai fi ceva de spus despre Florin Alexe, face parte din comisia pentru industrii și servicii, deci ne-am aștepta la un sprijin concret pentru industria din Maramureș, nu doar la promisiuni pe rețele de socializare.

Brian Cristian

Trimis de voturile obținute ca și candidat de USR, Brian e harnic și tot încearcă să facă câte ceva pentru maramureșeni. Are 22 de luări de cuvânt în 18 ședințe, din care 10 sunt declarații politice. Are și o declarație depusă în scris. De lăudat e și că are nu mai puțin de 64 de propuneri legislative inițiate, din care doar una a fost promulgată, are și 2 proiecte de hotărâre inițiat și 36 de întrebări și interpelări.

Activitatea lui, cel puțin la nivel de cifre, este dublă decât cea a PNL-iștilor, însumate.

De multe ori pare că pe lângă liniile trase de partid, ceea ce nu e neapărat rău, nu se sfiește să vorbească, să critice și să-și expună opinia. Are cabinete parlamentare deschide și Mireș și în Lăpuș, dar nu sunt tare active. Tare multe nu sunt de criticat. Ba mai multe, la el chiar se văd intervențiile din parlament atunci când îl căutam pe Google: https://www.youtube.com/watch?v=9dg7F14hm3Y&ab_channel=ParlamentulRomanieiCameraDeputatilor

Cristian Niculescu Țâgârlaș

Ales în Senatul României din partea PNL. N-am făcut nimic notabil în activitatea lui de parlamentar. De fapt, da da, a făcut. A intrat în grupuri de prietenie cu 9 state, fiind președinte ale două grupuri. Mai are 22 de inițiative, din care una promulgată ca lege.

La fel ca în materialul trecut, putem prezenta faptul că uneori mai face declarații politice, dar bineînțeles că nu a pomenit nimic de Maramureș în ele.

Nici Google nu-i dă numele ca rezultate în ultimele luni. Apare doar scandalul privind diploma în Drept obținută de la Universitatea Cantemir, privată de altfel sau UBB, după cum pretinde domnul senator.

Dan Ivan

Greu să mai zicem ceva. E tot senator, dar că de la USR. Dacă în campanie era tare vocal, posta, filma, scandaliza, mințind băimărenii și maramureșenii, în timp ce acum are nevoie de Faringosept că nu tare mai bate din gură. Da, are doar o luare de cuvânt și multe propuneri legislative, vreo 51, din care doar una a fost promulgată.

Într-o analizăm anterioară privind activitatea parlamentarilor era acuzat ca fiind băiatul cu cafeaua aflat în subordinea doamnei Dragu. Când nu e ocupat să îngroape organizația USR Maramureș, Dan Ivan pleacă la București și plimbă dosarele pe traseul indicat de doamna Dragu.

Se mai plimbă pe la câte o televiziune, mai dă câte o declarație și în rest, nimic! E fain să fii senator așa. Ne-am dori și noi să stăm degeaba și să încasăm un tâcărlău de bani.

Când scriem „Dan Ivan” pe Google, primim ceva rezultate privind Certificatul Verde, la fel ca fiecare parlamentar USR. Ceea ce nu e neapărat rău, dar nu intrăm în astfel de detalii și încă un scandal privind alegerile din Baia Mare din cadrul organizației USR Maramureș. Merită să vedeți sau să revedeți: https://psnews.ro/un-nou-scandal-zguduie-usr-plus-dan-barna-in-centrul-unor-acuzatii-de-frauda-si-furt-din-banii-publici-571362/

Gabriel Zetea

Deputat PSD Maramureș și delegatul PSD privind declarațiile de presă pe la televiziuni.

Are 10 luări de cuvânt în parlament și 2 declarații politice depuse în scris. Numărul de propuneri legislative inițiate este 13 și se mai laudă cu 19 întrebări și interpelări, fiind împreună cu Brian, cei mai vocali parlamentari maramureșeni.

Mai încearcă să ajute românii cu câte o lege (https://timponline.ro/tva-redus-la-5-pentru-lemnele-de-foc-suciu-o-imensa-mana-de-ajutor-ivan-un-prim-pas/),se mai leagă numele lui de câte un scandal, doar că, de această dată ca acuzator, nu acuzat (https://actualmm.ro/concurs-ilegal-la-spitalul-judetean-dr-constantin-opris-baia-mare/) și-și mai înoadă limba în gură, dând declarații pe la televiziuni.

Darius Pop

El în continuare nu știe ce se petrece și de ce a ajuns la București, dar bravo lui.

Are 3 luări de cuvânt și 12 propuneri legislative și-un proiect de hotărâre inițiat. Care însumate sunt peste activitatea lui Șiman în parlament.

Trist e că din declarațiile făcute, înainte să fie deputat, Darius nu a avut nici un câștig financiar. Cam asta găsim despre el pe Google: https://www.click.ro/news/national/senatorul-sorin-lavric-traieste-din-banii-sotiei-ce-parlamentari-nu-au-raportat-niciun

A, și mai e un aspect: Tot Darius e printrei cei mai tineri parlamentari. https://adevarul.ro/news/politica/aur-mai-tanar-parlamentar-mai-batran-alte-cifre-statistici-1_601a4cc55163ec427190ef09/index.html

Gheorghe Șimon

Alt deputat, tot PSD Maramureș, de această dată, unul cu experiență mare în parlament și cel care i-a luat locul lui Liviu Alexa la șefia PSD Cluj, nu se poată lăuda cu mai nimic. Este criticat de clujenii care au mai avut o speranță în PSD. A se vedea în material: http://www.monitorulcj.ro/actualitate/76934-cine-este-gheorghe-%C5%9Fimon-noul-sef-psd-cluj

Are 12 luări de cuvânt și 11 propuneri legislative, de 6 ori mai puține ca Brian, de exemplu. Și e trist, că domnul Șiman are 3 mandate în parlament.

Tot el a fost dat că o variantă de Ministru al Energiei (https://www.capital.ro/exclusiv-s-a-aflat-cine-va-fi-noul-premier-al-romaniei-cum-arata-guvernul-pnl-psd-lista-completa-de-ministri-surse.html). Greu de crezut, dar îi urmă succes! Ne-am bucura dacă ar face ceva concret pentru maramureșeni, nu doar să apară în declarații de presă fără sens, date pe banii noștri.

Sorin Vlașin, senator PSD Maramureș, sau cel mai leneș parlamentar maramureșean.

Are doar o luare de cuvânt, fiind pe ultimele locuri din lista cu parlamentari.

Am mai găsit unele comunicate de presă și un scandal privind declarațiile de avere.

Pe site-ul Senatului, noul parlamentar a completat că deține trei case de locuit de 4.883 mp, 2.980 mp, respectiv 594 mp.

„Spuneți de 4.000 de mp? Aoleu, nu există! Nu înțeleg ce sunt cu datele acestea, ceva s-a făcut greșit. Trebuie să le modific. Eu sunt în București, poate trebuie să depun o rectificativă. Nu se poate, a fost o redactare greșită și nu am observat. Nu există așa ceva, este exclus!”, a fost poziția senatorului PSD pentru Europa Liberă.

https://romania.europalibera.org/a/colec%C8%9Bii-de-bijuterii-gen%C8%9Bi-ceasuri-%C8%99i-terenuri-%C3%AEn-averile-ale%C8%99ilor-psd-senatoare-cu-3-5-mil-mp-de-teren/31046480.html

Apjok Norbert, despre care chiar nu e nimic de spus. Asta deoarece chiar n-a făcut nimic.

Cam asta e tot, sunt toți cei 10. Cei 10 de care maramureșeni depind. Cei 10 pe care i-am votat și i-am trimis să ne reprezinte în cele mai importante foruri din țara asta.

După toată analiza aș mai zice atât: Poate data viitoare vom avea mai mare grijă cum și pe cine votăm!

Mulțumesc pentru atenție și mulțumesc jurnaliștilor neaserviți pentru munca depusă! Voi sunteți dovada că mai există presă apolitică!