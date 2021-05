Se împlinesc curând 6 luni de când dragii noștri parlamentari din Maramureș s-au dus la București să lucreze pentru binele nostru. Haideți să vedem împreună cu ce se laudă cei pe care i-am votat la alegerile parlamentare.

Pe baza activității lor, le vom acorda note de la 1 la 5, 1 fiind teribil de slab și 5 fiind decent – cu mențiunea că este loc de mai bine.

Începem cu cei aflați la putere, căci pe ei bate lumina reflectoarelor mai tare. Din grupul PNL Maramureș avem așa – Florin Alexe (fratele penalului de la Iași), Călin Bota și Cristian Niculescu Țâgârlaș.

Florin Alexe e deputat și, de când a plecat la București, îl vedem mai mult prin comunicatele expirate și livrate de sclavii de serviciu din zona centrului istoric. Urcă din când în când la tribuna Parlamentului și vorbește despre baliverne precum parteneriate cu state care nu ne bagă în seamă și clișee cu protejarea planetei. Despre Maramureș? Nu suflă niciun cuvânt pe la București.

Florin Alexe face parte din comisia pentru industrii și servicii, deci ne-am aștepta să vedem un sprijin concret pentru industria din Maramureș. Și-a pus semnătura pe 11 inițiative legislative care, cel mai probabil, nu-i aparțin și a îndrăznit să-i deranjeze pe cei din Guvern cu 4 întrebări și interpelări despre probleme din Maramureș. Mulțumim, domnule Alexe, nu vă merităm!

Nota redacției eMaramureș: 3 (corigent, stați jos)

Călin Bota e deputat și liderul PNL Baia Mare. E la fel de activ prin Parlament și prin Maramureș precum colegul lui, Alexe. Adică deloc, să ne întelegem. Ce e mai trist pentru județul nostru e că Bota face parte din comisia pentru buget. A prins o poziție din care ar putea să influențeze pozitiv evoluția economică a Maramureșului și își bate joc de șansă și de voturile pe care le-a primit de la cetățeni. A semnat 9 legi propuse de colegii lui și a trimis 2 întrebări către Guvern (vorba fie între noi, credem că sunt scrise de femeia de serviciu de la sediul PNL).

Nota redacției eMaramureș: 2 (ne vedem în 2024)

Cristian Niculescu Țâgârlaș. Senator. Doar cu numele. A intrat în grupuri de prietenie cu 9 state, căci, vezi doamne, domnului senator îi place să umble prin lume. Dacă n-ar fi fost forfetara, probabil l-am fi văzut și azi pe vreun munte părăsit. Din câte vedem în fișa postului, a dat cu semnătura pe 10 legi și a îndrăznit să întrebe guvernul cum stă treaba cu Cuprom (ce treabă are un senator cu o afacere privată? aberații de tip comunist!) și despre starea învățământului, fără a oferi soluții concrete. A condamnat și nu-știm-exact acțiunea Rusiei. Ete pățanie! Cristi din Baia Mare condamnă Kremlinul! Probabil că Putin tremură de frica lui Cristi din Baia Mare. De tot râsul se face senatorul PNL! A dat și două declarații politice. Stați liniștiți, nu a vorbit despre Maramureș prin Senat. Face parte din comisia juridică, ca să știm și noi că-i folosește la ceva diploma în Drept obținută de la Dimitrie Cantemir. Pardon, UBB. Și pe alpinist îl vedem mai mult prin comunicatele publicate de sclavii din zona centrului istoric al Băii Mari.

Nota redacției eMaramureș: 2 (sperăm să nu vă mai vedem pe vreo listă electorală)

Să trecem la parlamentarii din USR PLUS Maramureș.

Dan Ivan e senator sau, cum ne place nouă să-i spunem, băiatul cu cafeaua aflat în subordinea doamnei Dragu. Când nu e ocupat să îngroape organizația USR Maramureș, Dan Ivan pleacă la București și plimbă dosarele pe traseul indicat de doamna Dragu. A semnat 14 inițiative legislative și a întrebat pe la București cum stă treaba cu podul de la Ulmeni. Stimate senator, vă dăm un pont. În loc să deranjați guvernanții cu întrebări inutile, îl puteați întreba pe colegul de la Consiliul Județean, vicepreședintele Radu Trufan. Suntem siguri că v-ar fi informat cât se poate de repede. Dacă a făcut ceva pentru îmbunătățirea vieții maramureșenilor? Faptul că am scăpat de el se pune? Nu? Hai, nu fiți răi, măcar nu mai are cine să ne mărească taxele și impozitele din greșeală.

Nota redacției eMaramureș: 2 (pentru că nu vedem nicio diferență între activitatea lui Bota și activitatea lui Ivan)

Deputatul Brian Cristian. Dacă ne uităm în caseta deputatului USR PLUS, vedem cifre mai bune decât ale celorlalți parlamentari din Maramureș. Nu se ferește să vorbească în Parlament despre schimbările interne, despre starea critică a sportului din România sau despre percepția negativă pe care o au oamenii despre parlamentari. Tânărul deputat are 33 de proiecte de lege inițiate și cele mai multe vor avea impact pozitiv asupra societății. Remarcăm aici posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele și deschiderea terenurilor de sport din curtea școlilor. Deputatul USR PLUS a deranjat Guvernul cu 28 de întrebări și interpelări, majoritatea fiind relevante pentru maramureșeni. Se pare că Brian Cristian ține aproape de alegători, căci vedem cabinete parlamentare deschise la Târgu Lăpuș și Mireșu Mare. Să sperăm că urmează unul și la Baia Mare.

Nota redacției eMaramureș: 5 (notă de încurajare, clar este loc de mai bine)

Acum trecem la grupul de parlamentari din PSD.

Deputatul Gabriel Zetea. Nu-i place să vorbească în Parlament, ci mai mult pe la emisiuni la care nu prea se uită lumea. Are 4 legi inițiate. Extrem de puține pentru un fost președinte de consiliu județean. Chiar dacă e în opoziție, nici Zetea nu îndrăznește să deranjeze Guvernul cu întrebări. Așa se face că a trimis doar 9 întrebări/interpelări către miniștrii din coaliție. Și domnul Zetea face parte din Comisia parlamentară de buget. Degeaba, am spune noi.

Nota redacției eMaramureș: 2 (avem pretenții mai mari de la un politician cu experiență)

Gheorghe Șimon. Deputat. Avem cifre mici și în dreptul deputatului Șimon, un alt politician cu experiență din garda PSD. Realizările din mandatele anterioare îl salvează azi, căci oricum e destul de greu să faci ceva din opoziție. Maramureșenii de peste deal îi vor rămâne oricum recunoscători pentru introducerea gazului în zonă. Ne întristează, totuși, că nu atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă maramureșenii.

Nota redacției eMaramureș: 4 (pentru că respectăm un om care a îmbunătățit viața maramureșenilor când a avut ocazia)

Senatorul Sorin Vlașin e, probabil, cel mai puțin interesat de comunitatea din Maramureș dintre toți parlamentarii. Cifrele activității sale sunt atât de mici încât nici nu merită menționate.

Nota redacției eMaramureș: 1 (nu mai are rost să explicăm nota)

Aur Maramureș are un singur parlamentar – deputatul Darius Pop

Săracul Darius, cred că nici el nu știe cum a ajuns acolo. Oricât am aprecia febra AUR, nu putem să trecem cu vederea faptul că unii s-au trezit deputați peste noapte și nu sunt în stare să livreze nimic palpabil în Parlament. Așa e când te duci la alegeri cu bișnițari și samsari.

Nota redacției eMaramureș: 1 (voi i-ați da o notă mai mare unui deputat de care nu ați auzit?)

I-am fi trecut aici și pe parlamentarii PMP Maramureș, dar, din fericire, nu au făcut 5% la nivel național. Tot așa să o țineți, domnilor!

