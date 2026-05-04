Performanță remarcabilă pentru România pe scena internațională: echipa Velocity, de la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, a câștigat Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge 2026, desfășurat în Houston, în perioada 29 aprilie – 2 mai.

Elevii români au concurat într-o alianță internațională alături de echipele americane Exodus și OverClocked Bots, reușind să se impună într-o finală extrem de strânsă, câștigată cu scorurile 514–506 și 526–519. Competiția FIRST Tech Challenge este una dintre cele mai prestigioase din domeniul roboticii pentru elevii de gimnaziu și liceu, participanții fiind provocați să proiecteze, construiască și programeze roboți capabili să îndeplinească sarcini complexe pe un teren de joc standard. România a avut o prezență impresionantă și în finală, unde Heart of RoBots, de la Colegiul Național „B.P. Hașdeu” Buzău, a obținut titlul de vicecampioană mondială, făcând parte dintr-o alianță internațională alături de RoboPlayers și Technical Difficulties.

În competiția pentru primele locuri au mai participat și alte două echipe din România: Quantum Robotics (Liceul Internațional de Informatică București) și AiCitizens (Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani), confirmând nivelul ridicat al roboticii românești.

Rezultatele obținute la ediția din 2026 demonstrează încă o dată că elevii români pot concura la cel mai înalt nivel în domenii de vârf precum tehnologia și ingineria, aducând României un loc de cinste pe harta performanței internaționale.