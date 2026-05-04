După ce s-au disputat toate cele trei restanțe, echipele din Liga Florilor au câte 20 de partide fiecare și mai au de jucat două până la finalul sezonului în campionat. Aceste etape vor veni abia după disputarea turneului Final 4 al Cupei României, ce va avea loc în zilele de 9 și 10 mai, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare.

Chiar dacă mai sunt două etape, podiumul e clar, doar ordinea primelor două urmând să fie stabilită de următoarele jocuri. Bistrița are un punct avans și mai are nevoie de trei puncte pentru a fi sigură de titlu. Primul meci îl va avea la Brașov, cu Corona, iar al doilea acasă cu Galați. E clar că minimum un egal la Brașov îi va aduce primul titlu în vitrină. Un titlu pe care Ardealul îl așteaptă din 2014, atunci când a câștigat HCM Baia Mare. Mai apoi, titlul s-a dus în Sud, cu victorii ale echipelor CSM București, Rapid sau Râmnicu Vâlcea. Gloria are șansa să facă “dubla” în acest sezon, dacă va câștiga și Cupa României. Pentru Minaur nu contează dacă Gloria va termina pe locul 1 sau pe locul 2, doarece Bistrișța va merge tot în Liga Campionilor. Însă e important să se califice în finală, pentru că atunci finalista Cupei va merge la rândul ei în cupe. Desigur, Minaur sau Vâlcea pot câștiga trofeul și așa vor prinde sigur cupele europene. Sau Craiova dacă bate tot, indiferent de rezultate.

Sigură de locul 3 și de Europa League este Corona Brașov, care are cinci puncte mai mult decât Vâlcea. Echipa lui Pera poate ajunge în cupe și din campionat și din cupă, la fel cum poate pierde acest deziderat, dacă Slatina bate ambele meciuri rămase și Vâlcea nu prinde finala Cupei.

Discuțiile pot continua doar că nu se știe câte locuri vom avea în cupe, câte echipe se vor înscrie, cine va cere “upgrade” și cine îl va putea obține.

Programul Final 4 Cupa României

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 9 mai, 14.30). Arbitri: Victor Serdiuc – Dorian Sîrbu (Republica Moldova). Ovservator: Ion Ciobanu (Bacău)

SCM Universitatea Craiova – Gloria Bistrița (sâmbătă, 9 mai, 17.30). Arnitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: Marcel Sas (Bihor)

Finala mică: învinsele din prima zi (duminică, 10 mai, ora 14.30). Arbitri: Adrian Georgescu – Bogdan Isdrăilă (București). Observator: Diana Ciulei (Brașov)

Finala mare: învingătoarele din prima zi (duminică, 10 mai, 17.30). Arbitri: Mihaela Chiruță – Georgiana Murariu (Piatra Neamț). Observator: Toma Pleșa (Rămnicu Vălcea)

Toate meciurile sunt transmise în direct de Pro Arena.

Restanțe

CSM București – CSM Galați: 36-22

Rapid București – Corona Brașov: 34-34

SCM Râmnicu Vâlcea – Gloria Bistrița: 23-24

Clasament

Gloria Bistrița – 38p (629-480) – 20

CSM București – 37p (647-527) – 20

Corona Brașov – 30p (615-535) – 20

SCM Rm. Vâlcea – 25p (638-530) – 20

CSM Slatina – 24p (572-556) – 20

Dunărea Brăila – 21p (592-538) – 20

Rapid București – 19p (585-561) – 20

Minaur Baia Mare – 19p (545-566) – 20

SCMU Craiova – 11p (517-588) – 20

CSM Târgu Jiu – 10p (484-596) – 20

CS HC Zalău – 5p (473-595) – 20

CSM Galați – 1p (445-670) – 20

Etapa 21. Sâmbătă, 16 mai, ora 17.30: Slatina – Râmnicu Vâlcea; Minaur – Dunărea; Târgu Jiu – Rapid; Zalău – CSM București; Galați – Craiova; Corona – Bistrița (Pro Arena)

Etapa 22. Vineri, 22 mai, 17.30: Craiova – Zalău (Pro Arena). Sâmbătă, 23 mai, 17.30: Râmnicu Vâlcea – Corona; Bistrița – Galați; CSM București – Târgu Jiu; Rapid – Minaur; Dunărea – Slatina