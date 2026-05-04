România marchează astăzi Ziua Națională a Rugby-ului, un prilej de a celebra unul dintre cele mai respectate și apreciate sporturi, construit pe valori precum respectul, curajul și solidaritatea.

La CSM Știința Baia Mare, rugby-ul este mai mult decât un joc, este parte din identitatea orașului și o tradiție dusă mai departe cu mândrie. De-a lungul anilor, clubul a devenit un simbol al performanței și al dedicării, formând generații de sportivi care au contribuit la dezvoltarea acestui sport în România.

De la grupele de juniori până la prima echipă, fiecare antrenament și fiecare meci reflectă pasiunea pentru rugby și dorința de a duce mai departe valorile care definesc acest sport.

Ziua de 4 mai este dedicată tuturor celor care au contribuit la scrierea istoriei rugby-ului românesc, jucători, antrenori, suporteri și întreaga comunitate care susține acest fenomen sportiv.

Astăzi, mai mult ca oricând, rugby-ul aduce oamenii împreună, demonstrând că spiritul de echipă și respectul rămân esențiale atât pe teren, cât și în afara lui. Comunitatea băimăreană este alături de CSM Știința Baia Mare la fiecare meci și în fiecare provocare. Vă susținem cu încredere și mândrie, continuați să luptați, să inspirați și să reprezentați cu onoare orașul Baia Mare!