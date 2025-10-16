În cursul nopții, pompierii au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență, în localitatea Buteasa.

La locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj medical SMURD, din cadrul Secției de Pompieri Fărcașa și a Punctului de Lucru Șomcuta Mare. La sosirea echipajele alocate, incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit, construcție din chirpici, cu suprafața de aproximativ 24 mp.

Casa era amplasată într-o zonă izolată, la o distanță considerabilă față de locul accesibil autospecialelor de intervenție. Până la eliberarea căii de acces către construcție, echipajele aflate la fața locului au acționat pentru stingerea incendiului prin utilizarea motopompei din dotare pentru refularea apei, dintr-un izvor situat în apropierea casei.

Echipajul de prim ajutor SMURD a evaluat medical la fața locului, un bărbat, în vârstă de 59 de ani, proprietarul casei. Acesta prezenta arsuri de gradul II, la nivelul membrelor superioare si a feței, fiind transportat la UPU Baia Mare.