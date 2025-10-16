Vineri și sâmbătă, 17 și 18 octombrie, în Sighetu Marmației, se va desfăşura o campanie de colectare gratuită a aparatelor electrice uzate.

Se colectează frigidere, mașini de spălat, TV, boilere, calculatoare, electrocasnice mici și mari, becuri, baterii.

Cei interesaţi se pot programa fie apelând tel. 0744-781781 sau la tel verde 0800-444800, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 17.00, fie completând formularul de comandă de ridicare de la domiciliu la următoarea adresă: https://thegreenproject.ro/comanda

Vineri și sâmbătă se va colecta între orele 09:00 și 15:00 la mașinile de colectare care vor circula prin municipiul Sighetu Marmației și localitățile aparținătoare.

Sâmbătă se va colecta între orele 09:00 și 15:00 atât la mașinile de colectare, cât și la punctul de colectare situat pe str. Unirii, lângă Loteria Română, spre PLIMOB.

Toți cei care predau aparate electrice în cadrul campaniei au oportunitatea de a câștiga echipamente electrice și electrocasnice noi în cadrul unei trageri la sorți: 1 X FLEX, 1 X BORMAȘINĂ, 1 X MAȘINĂ DE TOCAT CARNE, 1 X MIXER CU BOL, 1 X PRĂJITOR DE PÂINE.

Tragerea la sorți va avea loc sămbătă, ora 15:00, la punctul de colectare

campanie de mediu organizată de Primaria Sighetu Marmatiei împreună cu The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive și a partenerilor locali: Garda de Mediu Maramureș , Direcția Județeana de Mediu Maramureș și Camera de Comerț si Industrie Maramureș.