Consiliul Județean Maramureș se confruntă, în această perioadă, cu o situație critică în ceea ce privește plata salariilor angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). De două luni, oamenii care lucrează în sistemul de asistență socială nu și-au primit salariile, din cauza lipsei fondurilor care trebuiau alocate de Guvernul României.

„Din păcate, banii de care avem nevoie pentru plata salariilor angajaților DGASPC nu au venit. De luni întregi avertizăm Guvernul că se va ajunge la un blocaj instituțional, iar astăzi, din nefericire, acest lucru s-a întâmplat. Angajații DGASPC Maramureș sunt neplătiți de două luni, iar Consiliul Județean nu dispune de resursele necesare pentru a acoperi aceste cheltuieli”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea.

Liderul administrației județene a subliniat că situația nu este singulară, ci afectează mai multe județe din țară: „Am transmis adrese oficiale prim-ministrului, vicepremierilor, miniștrilor Dezvoltării, Finanțelor și Muncii, precum și liderilor coaliției de guvernare. Am explicat că problema nu este una locală, ci una națională. Vorbim despre oameni care muncesc pentru orfanii României, pentru vârstnicii fără sprijin, pentru cei cu dizabilități. Sunt oameni dedicați, care lucrează pe salarii modeste, între 3.000 și 4.000 de lei, și care nu pot fi ignorați.”

Președintele CJ a explicat că în 2025 instituția a primit cu 50 de milioane de lei mai puțin decât anul trecut, în timp ce plățile pentru credite și dobânzi au crescut la 60 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o pierdere totală de 110 de milioane de lei față de 2024.

„Guvernul trebuie să înțeleagă că nu e vorba de rea-voință, ci de o imposibilitate reală de plată. DGASPC funcționează ca un prestator de servicii sociale, cu un standard de cost ridicol – doar 22 de lei pe zi pentru un beneficiar – sumă care trebuie să acopere hrana, utilitățile, medicamentele, salariile și întreținerea centrelor. Este pur și simplu imposibil!”, a mai spus Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Acesta a menționat că a fost la București la începutul săptămânii pentru a discuta direct cu reprezentanții Guvernului și a cerut ca problema să fie inclusă pe ordinea de zi a coaliției de guvernare. ”Am primit asigurări că, probabil săptămâna viitoare, după revenirea ministrului Finanțelor în țară, va fi promovat un proiect de hotărâre care să permită alocarea măcar parțială a sumelor necesare. Până atunci, colegii noștri din DGASPC protestează zilnic, în fața sediului instituției, iar răbdarea lor se apropie de sfârșit.”

În încheiere, președintele Consiliului Județean Maramureș a făcut un nou apel public: „Cer Guvernului României să evite un conflict social de proporții și o posibilă grevă generală în sistemul de asistență socială. Oamenii aceștia nu cer privilegii, cer doar dreptul lor – salariul pentru munca depusă. În momentul în care vom primi banii, voi convoca de urgență o ședință de Consiliu Județean, chiar a doua zi, pentru a aproba plata salariilor restante. Nu putem lăsa fără sprijin pe cei care au grijă, zi de zi, de cele mai vulnerabile suflete ale societății.”