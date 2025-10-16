Direcția de Asistență Socială a Municipiului Baia Mare, în parteneriat cu Asociația pentru SMURD Maramureș, derulează campania „Fii Pregătit să Salvezi Vieți”, o inițiativă menită să crească gradul de conștientizare și de pregătire a populației în fața situațiilor de urgență medicală. La cursul de astăzi au participat și elevii clasei a X-a D a Colegiului Național Gheorghe Șincai din Baia Mare.

Prin această campanie, băimărenii au ocazia să participe gratuit la sesiuni practice de instruire privind recunoașterea stopului cardiac, apelarea eficientă a serviciului 112, aplicarea manevrelor de suport vital de bază (BLS) și utilizarea defibrilatoarelor automate externe (DAE).

În această dimineață, un prim curs a avut loc chiar în fața Primăriei Municipiului Baia Mare, unde este amplasat unul dintre defibrilatoarele publice disponibile în oraș. Participanții, printre care s-au numărat și elevi, au avut ocazia să învețe direct de la specialiști modul corect de acțiune în caz de urgență.

Baia Mare dispune în prezent de mai multe defibrilatoare automate externe, montate în diferite zone ale orașului prin diverse inițiative civice și instituționale. Cel mai amplu demers de dotare cu astfel de echipamente a fost realizat de Vasile Vlașin, promotor activ al proiectelor de educație pentru viață și prim ajutor.

Prin această nouă campanie, Direcția de Asistență Socială și Asociația pentru SMURD Maramureș își propun nu doar să aducă echipamente salvatoare mai aproape de oameni, ci și să ofere educația necesară pentru ca fiecare cetățean – adult sau copil – să poată interveni eficient atunci când contează cel mai mult: în primele minute care pot face diferența dintre viață și moarte.