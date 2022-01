Cea mai în vogă stațiune turistică de iarnă este în Maramureș. La doar o lună de la inaugurarea oficială a Pârtiei Olimpice de schi și a telegondolei, turiștii au dat năvală să se bucure de cele mai bune condiții la Borșa, acolo unde miile de locuri de cazare existente sunt ocupate 100%.

„În Borșa nu mai este niciun loc de cazare disponibil pentru acest final de săptămână. Nu o spun eu, o spun site-urile de rezervări unde nu mai apare nimic liber. Ne bucurăm că avem zăpadă, că vin turiștii, iar investiția în Pârtia olimpică de schi și Telegondolă poate fi un motor dedezvoltare pentru întreaga zonă”, a precizat Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.

De câștigat de pe urma investiției pentru care s-a zbătut în ultimii ani actualul primar au de câștigat toate localitățile din Maramureșul istoric. Turiștii care ajung în zonă la schi au ce să viziteze atunci când se plictisesc de zăpadă.

„Borșa se transformă în stațiunea turistică cea mai dorită, un adevărat motor de dezvoltare al zonei. Miile de turiști care au ocupat în ultimele zile tot și în oraș, dar și în zonă, îmi demonstrează încă o dată că suntem „pe drumul cel bun”.

Când am decis să reiau proiectul „Telegondola” nu au fost mulți cei care au crezut în mine. Am muncit mult, iar rezultatele se văd deja. La scurt timp de la inaugurare turiștii se înghesuie și asta înseamnă dezvoltare pentru toată lumea: unități turistice de cazare, alimentația, servicii. Nu pot să nu mă întreb cum și unde ar fi fost orașul nostru astăzi dacă acest proiect ar fi fost finalizat în urmă cu mai mulți ani! Nu sunt nostalgic, dar avem tot ce ne trebuie să concurăm cu orice stațiune din Austria sau Elveția. Avem cu ce și am demonstrat că și putem să facem asta!”, a mai spus Ion Sorin Timiș.

Telegondola de la Borşa parcurge o distanţă de 2,6 kilometri şi are o capacitate de 1.800 de persoane pe oră. Pârtiile din Borșa au o capacitate de 5.000-7.000 de schiori. În acest sezon au fost date în folosinţă două noi pârtii – o pârtie cu instalaţie de nocturnă, în lungime de 3 kilometri, şi una în lungime de 4 kilometri. Ambele au tunuri de zăpadă artificială, formată din apa unui lac cu acumulare.