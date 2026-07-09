Serviciul Logistică Medicală Comunitară, din subordinea Direcției de Asistență Socială, a desfășurat o activitate de informare, în cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Consumului de Tutun și Produse Conexe 2026, inițiată de Institutul Național de Sănătate Publică, în parteneriat cu Direcțiile de Sănătate Publică.

Activitatea a fost organizată pentru mamele din comunitatea Pirită, având ca tematică efectele fumatului asupra alăptării, riscurile transferului de nicotină prin laptele matern și impactul fumatului pasiv asupra copilului. Totodată, specialiștii au prezentat recomandări esențiale pentru protejarea mamelor și sugarilor în perioadele de caniculă, cu accent pe hidratare, evitarea expunerii la soare în intervalele de risc și măsuri de protecție împotriva radiațiilor UV.

Direcția de Asistență Socială Baia Mare adresează mulțumiri partenerilor care au sprijinit desfășurarea activității prin oferirea de pachete cu alimente, scutece și produse de igienă pentru sugari: Asociația Pirita Children, Banca pentru Alimente Oradea și Crucea Roșie Română – Filiala Maramureș.