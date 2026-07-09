Cea de-a patra ediție a acțiunii de ecologizare All Aboard Firiza va avea loc sâmbătă, 11 iulie, pe pontonul Complexului Turistic Simared, unde voluntarii sunt așteptați să contribuie la curățarea Lacului Firiza și a Potecii Lacului Firiza.

Evenimentul își propune să aducă împreună iubitorii de natură pentru câteva ore de muncă în folosul comunității, cu scopul de a lăsa lacul și împrejurimile sale mai curate și mai primitoare. La ediția precedentă, peste 80 de voluntari au participat la acțiune, reușind să colecteze o cantitate impresionantă de deșeuri.

Participanții pot alege să se implice fie pe apă, folosind paddleboarduri, caiace sau bărci fără motor, fie pe uscat, pe traseul Poteca Lacului Firiza, un traseu accesibil tuturor, inclusiv familiilor cu copii. Organizatorii vor pune la dispoziția voluntarilor saci, mănuși, apă și cremă cu factor de protecție solară, precum și ambarcațiuni, în limita disponibilității.

Un bonus special este pregătit pentru primii 40 de voluntari înscriși, care vor primi un abonament anual valabil în 2026, oferit de Complexul Turistic Simared, cu acces nelimitat în incintă pentru ambarcațiunile proprii.

Programul evenimentului:

09:00 – 10:00 – Sosirea și înscrierea voluntarilor;

10:00 – 13:00 – Ecologizarea lacului și a Potecii Lacului Firiza;

13:00 – 14:00 – Revenirea grupurilor la ponton;

14:00 – Pasta Party oferită de Rapido Street Food;

15:00 – 20:00 – Afternoon DJ Session cu DJ Dorin și socializare.

Organizatorii îi încurajează pe băimăreni să participe alături de familie, prieteni sau colegi, subliniind că fiecare gest contează atunci când vine vorba de protejarea mediului.