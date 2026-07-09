Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, ca urmare a unui scandal semnalat prin SNUAU 112.

În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat, de îndată, pe strada Ecoului din Baia Mare. Din primele verificări efectuate a reieșit că, doi vecini au purtat discuții în contradictoriu care ar fi degenerat în acte de violență. În sprijinul unuia dintre vecini, au intervenit alți patru bărbați care, la rândul lor, i-au aplicat lovituri celuilalt bărbat.

În urma agresiunii, o persoană a necesitat îngrijiri medicale.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactiatte a tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele, precum și a participației fiecăreia dintre persoanele implicate.