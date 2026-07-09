Iubitorii muzicii folk sunt invitați să se înscrie la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Muzică Folk „Floare de Colț”, care va avea loc în perioada 15–16 august, în pitorescul Parc „Grădina Morii” din Sighetu Marmației.

Devenit un reper important pe harta evenimentelor dedicate muzicii folk din România, festivalul reunește an de an artiști consacrați, tineri interpreți talentați și un public pasionat de versul autentic și de acordurile calde ale chitarei.

Într-un cadru natural deosebit, participanții vor avea ocazia să trăiască două zile pline de muzică, emoție și inspirație, într-o atmosferă care celebrează sensibilitatea artistică și spiritul folk. Concursul oferă tinerelor talente șansa de a se afirma pe scenă, alături de nume reprezentative ale genului.

Organizatorii îi invită pe toți cei pasionați de muzica folk să se alăture acestei sărbători culturale și să descopere farmecul unui festival care, de peste un deceniu, aduce împreună oameni uniți de dragostea pentru muzică și frumos.

La Sighetu Marmației, „Floare de Colț” este mai mult decât un concurs sau un festival – este o întâlnire a sufletelor, un spațiu al prieteniei, al inspirației și al emoțiilor împărtășite prin muzică