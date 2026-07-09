Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare organizează, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, o serie de activități dedicate copiilor, în cadrul proiectului „Școala de Vară la Catedrală”, desfășurat prin Centrul pentru activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”.

Programul își propune să le ofere celor mici oportunitatea de a descoperi valorile credinței, de a lega noi prietenii și de a participa la activități educative și recreative într-un mediu sigur și prietenos. Pe lângă momentele de rugăciune, copiii vor lua parte la ateliere creative, jocuri și diverse activități menite să le dezvolte imaginația și spiritul de echipă.

Următoarea întâlnire este programată vineri, 10 iulie, de la ora 18:00, în curtea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare. Înscrieri și informații: 0754 452 526.

Organizatorii îi invită pe părinți să își înscrie copiii la acest program de vară, care va continua și în perioada următoare, calendarul activităților urmând să fie anunțat din timp.