Noi date de pe portalul instanţelor arată că “alesul” pentru DNA, Crin Nicu Bologa, în ciuda faptului că deţine o avere impresionantă ocupând o viaţă doar funcţii în structurile de parchet, este un procesoman pentru banii publici.

Astfel că pe portalul instanţelor apare că Bologa şi-a dat în judecată de cel puţin 4 ori şi Parchetul, şi Ministerul Public şi Guvernul, din 2016 în fiecare an, pentru ca să obţină beneficiile de la stat.

În 2016, Bologa a dat în judecată la Tribunalul Mureş PT Sălaj, PCA Cluj, PG şi Ministerul Finanţelor Publice pentru drepturi salariale. A pierdut şi în fond şi în apel, la Curtea de Apel Mureş.

În 2017, anul următor, Bologa mai dă o dată în judecată la Tribunalul Alba PT Sălaj, PCA Cluj, PG şi Ministerul Finanţelor Publice pentru drepturi salariale crescute cu 7% şi dobânzi. A câştigat ca angajatorul să-i plătească, corespondent perioadei 30.10.2014 – 01.08.2016, diferenţa dintre cuantumul drepturilor salariale lunare acordate la nivelul maxim stabilit în cadrul aceleiaşi instituţiei/autorităţi judecătoreşti, pentru aceeaşi funcţie/grad/treaptă şi gradaţie şi drepturile salariale lunare plătite reclamanţilor, reprezentând creşterile procentuale de 7 %, respectiv indexările prevăzute de OG 3/2006, sume care urmează a fi actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală penalizatoare, începând cu data naşterii dreptului material, până la data plăţii efective.

2018, un nou an, un nou proces pentru “bănişorii” publici. În 2018, Bologa mai dă o dată în judecată a treia oară PT Sălaj, PCA Cluj, PG şi Ministerul Finanţelor Publice pentru drepturi salariale la Tribunalul Alba. A câştigat ca să i se plătească diferenţele salariale calculate prin raportare la VRS 440,1 lei începând cu data de 09.04.2015 şi drepturile salariale efectiv încasate, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la care se adaugă dobânda legală aferentă calculată începând cu data naşterii dreptului şi până la plata efectivă. Instanţa a obligat să i se plătească reclamanţilor diferenţele salariale calculate prin raportare la VRS 484,18 lei începând cu data de 1.12.2015 şi drepturile salariale efectiv încasate, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la care se adaugă dobânda legală aferentă calculată începând cu data naşterii dreptului şi până la plata efectivă .

În 2019, Bologa a mai dat a 4-a oară în judecată PT Sălaj, PCA Cluj, PG şi Ministerul Finanţelor Publice pentru drepturi salariale tot la Tribunalul Alba pentru drepturi salariale ale personalului din justiţie “dreptul salariale pentru serviciu de permanenţă (peste 8 ore pe zi)”. A pierdut pe fond, apelul urmând să se judece în februarie la Curtea de Apel Alba.

Potrivit declaraţiei de avere din 2018, procurorul Bologa, membru al APR şi al Asociaţiei Sportive a Magistraţilor, care de mai bine de 1 an vrea să fie şeful DNA, a ajuns să deţină 7 terenuri în Sălaj, Cluj şi Corbu- Constanţa, 2 apartamente în Cluj şi în Zalău o casă de locuit.

Mai are un Audi A3, un BMW X3, 2 conturi de 87.193,21 lei în total, 1 credit la ING Bank Zalău de 60.000 de lei, are un venit lunar din bani publici de la Parchet de aproape 3800 de euro pe lună, are venituri din chirie şi parcare de 6000 de euro pe an, soţia sa lucrează la Ministerul Justiţiei, Serviciul de Probaţiune Sălaj unde încasează 4527 de lei pe lună iar darul de nuntă pentru fiica sa, Ţurcaş Andrada Crina a fost de 101.648 de euro.