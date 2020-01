Este româncă, tânără, frumoasă și mai ales inteligentă. Teodora Alexandra Lazăr are 22 de ani și a absolvit Liceul de Arte din Baia Mare ca șefă de promoție, iar în prezent studiază în Marea Britanie, la University of Cambridge, unde urmează un curs de master în studiile patrimoniului. În anul 2019 a absolvit facultatea de History of Art with Material Studies la University College London fiind premiată cu distincția First Class Honours. „Viitorul meu va fi însă acasă, în România!”, ne-a mărturisit Teodora.

„Având oportunitatea să învăț la această prestigioasă instituție academică despre teorii și bune practici din domeniul patrimoniului cultural mondial, am ales să continui cercetarea patrimoniului cultural românesc, conștientă fiind de importanța acestuia și de necesitatea unei abordări comparative, în context european”, este de părere Teodora Alexandra Lazăr.

Tânăra studentă crede cu tărie că arta ar trebui să faciliteze comunicarea între comunități

În paralel cu studiul pentru facultate, Teodora Lazăr a obținut o bursă integrală de cercetare și leadership din partea fundației Laidlaw. Astfel, a participat la două proiecte de cercetare, alături de UCL Institute for Global Prosperity și Studio Wayne McGregor, cercetarea sa contribuind la crearea de parteneriate între organizații culturale din Estul Londrei și comunitatea locală. Întrucât a făcut descoperiri în ceea ce înseamnă Human-Centred Design și regenerarea urbană prin cultură, rezultatele cercetării ei au fost publicate în ebook-ul ‘Human-Centred Design in Place-Based Arts’, scris împreună cu Dr. Konrad Miciukiewic, dar și prezentate la conferințe în Spania și Turcia.

La recenta Gală a Studenților Români din Străinătate care premiază, pe baza unei competiții deschise, meritele studenților români de pretutindeni, Teodora Alexandra Lazăr a fost premiată cu mențiune la categoria „Europa master”.

Mai multe informații și declarații ale Teodorei puteți să găsiți, accesând următorul link: Rotalianul.ro