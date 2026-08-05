Comunitatea Parohiei „Sfânta Maria” din Baia Mare invită credincioșii să participe duminică, 9 august, la sărbătoarea hramului bisericii, un eveniment cu o semnificație aparte, marcat de aniversarea a 25 de ani de la înființarea parohiei.

Programul va debuta cu Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată începând cu ora 10:00, la biserica situată pe Bulevardul Unirii nr. 11A.

Evenimentul este gândit ca un prilej de rugăciune, comuniune și recunoștință pentru cei 25 de ani de activitate ai comunității parohiale.

Invitația este adresată tuturor credincioșilor care doresc să ia parte la acest moment aniversar și să se alăture comunității în rugăciune și sărbătoare.

„Vă așteptăm cu drag să ne fiți alături la acest moment de sărbătoare pentru parohia noastră”, transmite părintele paroh Indrea Mircea, împreună cu Consiliul și Comitetul Parohial al Bisericii „Sfânta Maria” din Baia Mare.