Un bărbat în vârstă de 40 de ani, aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a încercat să se sinucidă. Incidentul a avut loc în data de 24 februarie, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții poliției.
Din nefericire, în cursul zilei de azi, 1 martie, medicii au declarat decesul bărbatului de 40 de ani.
În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Bărbat de 40 de ani aflat în arest preventiv, transportat la spital după o posibilă tentativă de suicid. Familia contestă varianta oficială. VIDEO
