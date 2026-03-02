Un bărbat în vârstă de 40 de ani, aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a încercat să se sinucidă. Incidentul a avut loc în data de 24 februarie, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții poliției.

Din nefericire, în cursul zilei de azi, 1 martie, medicii au declarat decesul bărbatului de 40 de ani.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.