În urma activităților informativ – operative, în seara de joi, în jurul orei 20.00, polițiștii din Bogdan Vodă, sprijiniți de polițiștii din Vișeu de Sus, Săliștea de Sus și Moisei, au identificat ultimul proprietar al autoturismului implicat în accidentul rutier mortal de pe raza localității Bogdan Vodă.

Bărbatul bănuit de comiterea faptei are 23 de ani, este din Moisei şi are dreptul de a conduce anulat.

Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, urmând a fi dispuse în continuare măsurile legale care se impun, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducere fără permis de conducere.

Tânărul a fost depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Maramureș.