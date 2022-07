Ieri, la ora 09.02, polițiștii din Seini, au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.1C pe raza localității Săbișa.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 31 de ani din Satu Mare, dinspre Baia Mare înspre Satu Mare, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani din Săpânța.

În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorilor auto și a unei pasagere de 30 de ani, aflată în autoturismul condus de către bărbatul de 31 de ani.

Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgențe Dr. Constantin Opriș Baia Mare, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero în ambele cazuri, fiindu-le recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Joi, 28 iulie, la ora 16.00, polițiștii din Vișeu de Sus, au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 187.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 21 de ani din Poienile de Sub Munte, a condus un motociclu, fără a fi posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, având direcţia de mers Poienile de Sub Munte – Zona Horb, iar la un moment dat, într-o curbă la stânga, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat de 34 de ani din Poienile de Sub Munte.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 21 de ani şi a pasagerului motociclului, un tânăr de 14 ani, care au fost transportați cu o ambulanţă la Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus, în vederea acordării de îngrijiri medicale, fără a rămane internați sub supraveghere medicală.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero în cazul tânărului de 21 de ani, iar în cazul bărbatului de 34 de ani, rezultatul a fost de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-le recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.