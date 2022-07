Cetățenii din Ferneziu nu au liniște și se tem pentru proprietățile lor

”Băimărenii nu sunt bătaia de joc a politicienilor și a grupurilor de interese! Liniștea și siguranța cetățenilor nu are preț! Am retras de pe ordinea de zi a Consiliului Local de joi, 30 iunie 2022, un proiect controversat: închirierea unui teren aflat în perimetrul de exploatare a carierei Tăul Roșu din cartierul Ferneziu

Interesul băimărenilor este pe primul loc! Am retras în ședința de joi a Consiliului Local al municipiului Baia Mare un proiect controversat. Am înțeles că a existat o dispută sau o dezbatere cu privire la proiectul de hotărâre pentru prelungirea locațiunii și închirierea în continuare a unui teren aflat în perimetru de exploatare a carierei Tăul Roșu, în favoarea Societății ROMCIM SA.



Vreau să clarific anumite aspecte pe care colegii mei le-au omis. În primul rând, istoricul contractual pe care municipiul îl are cu societatea ROMCIM din perspectiva închirierii perimetrului de la Tăul Roșu. În 2006 s-a încheiat un contract de 140.000 de lei. Atât încasa Municipiul Baia Mare pentru acest perimetru. Când am devenit eu primar în 2011 am dublat, am solicitat dublarea acestei sume și modificarea contractului la 300.000 de lei ajungând la 550.000 lei în 2021. Deci de la 140.000 la 550.000. Problema nu sunt doar banii.

O astfel de sumă, raportat la ceea ce înseamnă un anumit disconfort care se crează în zona cartierului Ferneziu, un anumit disconfort punctual care se exercită la adresa cetățenilor care locuiesc pe strada Limpedea și care au diverse probleme atât cu structura imobilelor în care locuiesc, pentru că sunt utilaje grele de tonaj care circulă pe artere, care nu am văzut nicăieri să fi fost certificate pentru acest timp de tonaj. Așadar, putem să cerem 700.000, putem să cerem 1 milion, putem să cerem 2 milioane, dar ideea este: ce facem cu oamenii care locuiesc în această zonă?!

Având în vedere solicitările pe care le-am făcut la instituțiile care reglementează circulația pe străzile din România și gabaritul cu care se poate circula, luând în calcul impactul pe care îl are această activitate asupra zonei, chiar dacă am solicitat ca majorarea să fie de la 550.000 lei la 700.000 de lei și chiria să fie plătită în avans pe o perioadă de cinci ani, neuitând faptul că societatea care închiriază mai are de plătit încă aproximativ 100 de mii de lei pe an taxe și impozite locale pentru acest teren de care beneficiază, respectiv taxa pe teren, taxa pe clădiri și parte din redevența pe care o plătesc la ANRM, pentru a avea o imagine foarte clară asupra interesului cetățeanului, prejudiciilor pe care pot să le aibă cetățenii și ceea ce încasăm noi sau am putea să încasăm noi și modul în care putem compensa aceste prejudicii sau disconfort, și mai mult decât atât, din dorința de a face o consultare publică în cartierul Ferneziu cu privire la această activitate de exploatare în zona carierei Tăul Roșu, să vedem dacă cetățenii sunt de acord sau nu sunt de acord, am retras proiectul de pe ordinea de zi până la ședință din data de 13 iulie.



Vă anunț cu această ocazie că în data de 13 iulie vom avea o ședință importantă în care vom face inclusiv o rectificare bugetară amplă și atunci vom putea lua o decizie pe care să o dezbatem în comisii inițial și putem să vedem exact care ar trebui să fie poziția corectă pe care municipiul ar trebui s-o adopte. Chiar am apreciat că unii dintre consilierii locali au monitorizat zona din perspectiva circulației și a traficului greu care se desfășoară în zona cartierului Ferneziul și sunt convins că trebuie să fie cu toții să fie în cunoștință de cauză când iau astfel de decizii.



Sincer vă spun, sentimentul meu este că nu e un beneficiu foarte mare pentru municipiul Baia Mare să permită exploatarea din perspectiva închirierii în acea zonă, eu cred că aș prefera ca cetățenii municipiului și vorbim aici de un cartier cu 5000 de locuitori să fie, să trăiască în liniște și să le protejăm proprietățile și nu să ne uităm la 700 de mii, 1 milion sau anumite sume care din punctul meu de vedere nu acoperă deranjul pe care îl simt acești cetățeni zi de zi, indiferent dacă limităm programul sau nu limităm atunci când vin utilaje grele, când vin camioane de mare tonaj și circulă în fiecare zi 50 de camioane prin fața casei, cred că nu este un lucru pe care ni l-am dorit fiecare dintre noi sau ne-am dori să fim în situația acestor cetățeni!” a transmis aseara pe o pagina de socializare primarul municipiului Baia Mare Catalin Chereches.