10 studenți români i-au umilit pe americani chiar la ei acasă! S-a întâmplat la prestigiosul concurs anual de proiectare seismică, unde 10 studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au obținut primul loc.

”Atunci când perseverența, curajul și cunoștințele merg mână în mână, în echipă! În echipa SDC – UTCN din cadrul Facultății de Construcții a universității noastre! O echipă de studenți ambițioși, încrezători și dornici de a se afirma în domeniul ingineriei seismice, poartă peste ocean, de 12 ani, numele Universității Tehnice din Cluj-Napoca, iar anul acesta sunt pe podium, din nou, ca de multe alte dăți, LOCUL I la COMPETIȚIA de la Salt Lake City, SUA!🥳



Sub îndrumarea unor coordonatori și mentori devotați și carismatici – Ș. l. dr. ing. Ovidiu PRODAN, Ș. l. dr. ing. Bianca MARTON, Ș. l. dr. arh. Paul MOLDOVAN, ing. Gabriela PETRUȚ, ing. Andreea MANEA și ing. Teodora COCARI – echipa “SDC 2022” a UTCN, formată din studenții Larisa POPA, Andrei MUREȘAN, Sabina NIȚULESCU (de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism) și Irina STOIAN, Bianca GLIGA, Daniel GIURGIU, Ioana POPESCU, Mădălin CAZACU, Tudor LOMICOVSCHI și Attila SZASZ (de la Facultatea de Construcții), a reușit să mențină aura activității de succes a nucleului de pregătire “SDC-UTCN” și în acest an.

Ce reușită! mai ales că au concurat cu marile Berkeley, Massachusetts, Cornell, New York, Toronto și multe alte universități de renume! Felicităm Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti care a ocupat locul III pe podiumul performanței ! ” a fost mesajul transmis de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.