La data de 17 februarie a.c, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Ulmeni au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat a fost victima unei infracţiuni de înşelăciune.

De îndată, poliţiştii au întocmit dosar penal şi au demarat cercetări specifice în vederea documentării faptei, identificării persoanei bănuite de comiterea ei şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

Din primele verificări a reieşit că, la data de 12 februarie a.c., bărbatul ar fi accesat o platformă online destinată vânzărilor, iar ulterior a transferat în contul indicat de vânzător suma de 1.500 de lei, reprezentând avansul pentru un tractor pe care intenţiona să-l achiziţioneze. Ulterior efectuării tranzacţiei, presupusul vânzător nu a mai putut fi contactat.

Activităţile investigativ-operative desfăşurate de poliţişti au condus la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, stabilindu-se că este vorba despre un bărbat de 47 de ani.

În continuare, sub coordonarea porcurorului de caz, poliţiştii continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale, în consecinţă.

În vederea prevenirii fraudelor online, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş vă recomandă:

Să analizaţi cu atenţie adresa web şi conţinutul anunţului/mesajului (greşeli gramaticale, formulări neobişnuite, solicitări urgente);

Să evitaţi efectuarea unor plăţi sau transmiterea de date confidenţiale;

Să fiţi atenţi la preţurile neobişnuit de mici, acestea pot fi semn de fraudă;

Să manifestaţi atenţie sporită la cererile de plată în avans, în special la achiziţionarea de produse de la persoane necunoscute;

Să nu daţi curs solicitărilor de a vira bani, cu orice titlu, într-un anumit cont;

Să păstraţi dovezi ale tranzacţiei: chitanţe, mesaje, date de contact.

Sesizaţi poliţia la orice încercare de fraudă! Orice informaţie poate duce