Sezonul rece reprezintă o perioadă de risc crescut pentru animale.Temperaturile scăzute pot provoca degerături, hipotermie și îmbolnăviri severe.Pentru a preveni astfel de situații legislația în vigoare impune obligații clare proprietarilor și deținătorilor de animale, dar și autorităților care au competență pe linia protecției animalelor.

Orice persoană care deține un animal sau care se ocupă de acesta trebuie să-i asigure condițiile de viață și bunăstare, ținând cont de nevoile etologice, în funcție de specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, prin asigurarea unui adăpost corespunzător; hrană și apă suficientă; posibilitatea de mișcare suficientă; îngrijire și atenție; asistență medicală.

În cadrul actului normativ Legea 205/2004 privind protecția animalelor, prin rău tratament se înțelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutil; iar în cazul neasigurării condițiilor anterior menționate faptele se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei.

Deținătorii animalelor de companie, ținute în aer liber, trebuie să le asigure acestora:

* un adăpost individual, construit în funcție de necesități, care să ofere protecție împotriva intemperiilor, să fie confecționat din materiale ce nu dăunează sănătății animalului și care pot fi întreținute cu ușurință;

* cuștile utilizate pentru adăpostirea câinilor vor fi dimensionate în funcție de talia animalului, oferindu-i animalului posibilitatea de a sta în picioare și de a se întoarce;

* câinii care sunt legați: zgarda trebuie să fie confecționată dintr-un material care să nu fie dăunător sănătății animalului; să fie astfel concepută, încât să se elimine riscul de strangulare. Lanț confecționat din zale metalice, cu lungimea minimă de 2 m; lanțul va fi ancorat la punct fix sau va culisa pe un cablu metalic și va fi prevăzut la extremități cu dispozitive de tip ‘vârtej’;

* câinii care sunt ținuți în padocuri, acestea trebuie să fie împrejmuite încât să nu permită evadarea câinilor și să aibă cu o suprafață minimă de 6 ori mai mare decât cea a cuștii.

În cazul în care polițistii în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată ordin de plasare în adăpost pentru animalele aflate în situație de pericol și care se comunică entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.

Activitatea privind gestionarea câinilor fără stăpân se derulează și în sezonul rece, întrucât conform O.U.G 155/2001 consiliile locale au obligația de a amenaja adăposturi pentru câinii fără stăpân, unde exemplarele canine vor fi supuse acțiunilor sanitar-veterinare, iar acțiunile de capturare, transport, cazare, hrănire, deparazitare, vaccinare, sterilizarea și controlul bolilor pentru exemplarele canine, se vor realiza cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare.

Câinii capturați și înregistrați în evidențele adăposturilor pot fi revendicați sau adoptați.

Prin adopție se reduce presiunea asupra adăposturilor, se reduce numărul animalelor expuse la pericolele sezonului rece, iar fapta reprezintă un gest care demonstrează că bunătatea și legea pot merge împreună pentru a crea o comunitate mai sigură și mai responsabilă.