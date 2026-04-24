Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a desfășurat, recent, o activitate interactivă de promovare a profesiei de polițist în rândul elevilor de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare.

Aproximativ 100 de elevi au participat la întâlnire, care a debutat cu prezentarea unui material video despre activitatea polițiștilor. Ulterior, reprezentanții Serviciului Resurse Umane, Compartimentului de Relații Publice și Biroului de Siguranță Școlară au oferit informații detaliate despre condițiile și etapele de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Discuțiile au fost interactive, elevii manifestând interes, în special, pentru rolul femeilor în Poliție și pentru oportunitățile oferite de o astfel de carieră.

La final, polițiștii le-au transmis tinerilor un mesaj motivațional: „Indiferent de calea pe care alegi să o urmezi în viață, fă acum doar lucruri care nu te pot împiedica să-ți urmezi visurile.”

Prin această inițiativă, polițiștii și-au propus să ofere o perspectivă reală asupra profesiei și să încurajeze tinerii să ia în considerare o carieră în domeniul ordinii și siguranței publice.