Elevii care au reprezentat Maramureșul la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, desfășurată la Suceava, au obținut rezultate remarcabile, demonstrând cunoștințe solide, maturitate și deschidere culturală.

Prin muncă susținută, implicare și pasiune pentru studiul limbii germane, aceștia au confirmat că performanța se construiește prin perseverență și dorința de a evolua.

Lotul județului Maramureș, coordonat de profesorul Sabou Alexandru Alin, a fost format din:

Crișan Miruna Izabela – Premiul III (proba scrisă) și Premiul II (proiect), coordonator prof. Pohl Andrea (Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare)

Moldovan Iulia – Premiul III (proiect), coordonator prof. Pohl Andrea (Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare)

Dicu Timeea Nectaria – Participare, coordonator prof. Sabou Alexandru Alin (Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare)

Rezultatele obținute aduc onoare județului și reflectă dedicarea elevilor, dar și profesionalismul cadrelor didactice care i-au îndrumat.

Felicitări tuturor pentru aceste performanțe!