Un moment de liniște și reflecție va aduce sâmbătă seara, 28 martie, începând cu ora 19:00, o procesiune religioasă organizată de Parohia romano-catolică Sfânta Treime din Baia Mare.
Pentru ca evenimentul să se desfășoare în siguranță pentru toți participanții, vor exista restricții temporare de circulație pe traseul: Piața Cetății – strada Turnului – Piața Libertății – strada Podul Viilor – strada Minerilor – strada Busuiocului – strada Plaiului – Mănăstirea Sf. Maria.
Participanții se vor deplasa pe trotuar, acolo unde este posibil, iar buna desfășurare va fi asigurată cu sprijinul Poliției Municipiului Baia Mare și al Poliției Locale.
