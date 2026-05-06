Ca urmare a cercetărilor efectuate într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, în cazul a doi bărbați, de 38 și 43 de ani.

În fapt, la data de 4 mai a.c., în jurul orei 14.30, polițiștii orașului Baia Sprie au fost sesizați de către o femeie, prin apel unic de urgență 122 cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe terasa unui local public din oraș, doi bărbați ar provoca scandal.

În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au desfășurat cu celeritate cercetări în vederea stabilirii situației de fapt. Astfel, au fost identificate persoanele implicate, care au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Din materialul probator existent în cauză s-a reținut că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, cei doi bărbați i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență unei femei de 35 de ani, provocând indignarea persoanelor de față.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent privind viața și integritatea fizică și psihică a femeii, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

Având în vedere probatoriul administrat în cauză, sub supravegherea procurorului de caz, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cei în cauză au fost depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmării penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.