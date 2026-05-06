Locuitorii din Seini sunt invitați să participe, în 8-9 mai la o amplă campanie de colectare a aparatelor electrice și electrocasnice, organizată de orașul Seini în parteneriat cu The Green Project.

Campania vizează colectarea unei game variate de echipamente: frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere, aragaze, calculatoare, electrocasnice mici și mari, becuri și baterii.

Vineri și sâmbătă (8–9 mai), între orele 10:00 și 16:00, mașini mobile vor circula în Seini și localitățile aparținătoare (Săbișa, Viile Apei).

Sâmbătă, colectarea se face și la punct fix – parcarea magazinului Profi din centrul orașului.

Cei care doresc ridicarea de la domiciliu se pot programa la 0744 781 781, 0800 444 800 sau online, pe platforma The Green Project.

Toți participanții intră automat într-o tombolă cu premii: 1 x flex, 1 x bormașină, 1 x aparat de vidat, 1 x friteuză cu aer cald. Tragerea la sorți va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00, la punctul de colectare.

Campania este susținută de OIREP Eco Positive, Garda de Mediu Maramureș, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, ADI Deșeuri Maramureș și Camera de Comerț și Industrie Maramureș.