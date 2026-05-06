Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere pe raza localității Valea Vișeului, județul Maramureș, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În cauză, au fost reținute șase persoane – cinci pentru contrabandă și una pentru mărturie mincinoasă – toate fiind în prezent în arestul IPJ Maramureș, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a patru autovehicule și treisprezece conturi bancare aparținând persoanelor cercetate.

În data de 05 mai 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului au acționat împreună cu lucrători din cadrul ITPF Sighetu Marmației, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, Sectorului PF Sighetu Marmației și Sectorului PF Vișeu de Sus în cadrul unei acțiuni complexe desfășurate pe raza localității Valea Vișeului, județul Maramureș.

Astfel, începând cu ora 06:00, 43 de polițiști de frontieră cu 12 autospeciale au pus în executare nouă mandate de percheziții domiciliare și 5 mandate de aducere pe raza localității de frontieră Valea Vișeului în cadrul unui dosarul penal înregistrat la Judecătoria Vișeu de Sus, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite, într-o zonă împădurită din spatele unei case, acoperite cu vegetație, dar și în interiorul mobilei dintr-o altă casă, un total de 3.457 pachete de țigări și 240 de țigarete vrac (neambalate). Totodată, polițiștii de frontieră au mai ridicat diverse sume de bani (300 de euro și 2.000 de lei), un aparat de vedere pe timp de noapte cu termoviziune, un binoclu, 12 telefoane mobile, 10 cartele SIM și 4 stații de emisie-recepție.

1 din 6 - +

De asemenea, în cadrul aceluiași dosar penal, la data de 24 martie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului au mai descoperit cantitatea de 3.482 pachete de țigări. În total, în cadrul cauzei, au fost ridicate în vederea confiscării 6.939 pachete de țigări (circa 13.878 de țigarete), în valoare de 134.417 lei.

În cauză, au fost reținuți șase cetățeni români, dintre care un minor în vârstă de 16 ani și cinci adulți cu vârste cuprinse între 21 și 45 de ani. Cele șase persoane implicate au fost reținute pentru 24 de ore, ulterior fiind introduse în arestul IPJ Maramureș.

De asemenea, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a patru autovehicule în valoare de 75.000 de lei și treisprezece conturi bancare aparținând persoanelor cercetate.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, în vederea documentării întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.