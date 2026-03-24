Polițiștii au descins în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală de amploare, după ce mai multe firme ar fi pus la punct un mecanism prin care au vândut măști și dezinfectanți la prețuri de peste 10 ori mai mari. Tranzacțiile investigate depășesc 30 de milioane de lei, iar prejudiciul estimat este de 4 milioane de lei.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea IGPR, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează fapte de evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri.

Acțiunile au avut loc în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.

Măști și dezinfectanți, vânduți la prețuri uriașe

Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale.

Este vorba despre peste 2,8 milioane de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, care ar fi fost vândute la prețuri de peste 10 ori mai mari decât cele reale.

Potrivit anchetatorilor, firmele intermediare ar fi fost folosite pentru a prelua obligațiile fiscale fără a le plăti, fiind ulterior trecute în insolvență sau transferate către persoane fără posibilități financiare.

În paralel, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și pentru a obține rambursări ilegale de TVA.

O mare parte din sumele încasate nu ar fi ajuns la producătorii reali, ci ar fi fost scoase în numerar din conturile firmelor implicate.

Anchetatorii spun că banii ar fi fost retrași prin bancomate de către membrii grupării.

Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei. În cauză sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar 14 mandate de aducere au fost puse în executare.