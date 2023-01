DNA Maramureş – Biroul Teritorial Baia Mare, din cadrul Serviciului Teritorial Cluj, investighează o presupusă favorizare a unei firme care a livrat masă caldă unor persoane din oraşul Baia Sprie, a anunţat, miercuri, primarul Alin Bîrda.

Prin Ordonanța nr. 441/P/2021 din 23 noiembrie 2022 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Bîrda Sebastian-Alin, Timiș Lenuța Maria, Barkoczi Ferencz Istvan și Bercean Adrian-Nelu, și alții.

Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Prejudiciul cauzat, potrivit procurorilor DNA, ar fi de 812.328 lei.

„Consider că trebuie să fiţi informaţi corect asupra unei investigaţii DNA care se desfăşoară în prezent şi care are drept obiect presupusa favorizare a unui prestator care a livrat masă caldă beneficiarilor din cadrul unui proiect derulat pe zona Microraion Vest. Prestatorul, fără cunoştinţa noastră şi fără a ne informa, a subcontractat la rândul său un alt livrator de masă caldă pentru beneficiarii din proiect. Ni se impută că am ştiut asta, însă noi am aflat de acest fapt mult mai târziu”, a spus Alin Bîrda, într-o postare pe pagina de socializare a instituţiei.

Primarul oraşului Baia Sprie a respins faptul că instituţia ar fi avut cunoştinţă că actele depuse la licitaţie de firma ofertantă ar fi fost false.

Grigore Ciascai