La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că într-un imobil din Târgu Lăpuș a fost găsită o persoană decedată.

În urma verificărilor, a fost identificat un tânăr de 32 de ani. La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost constatate urme vizibile de violență.

Corpul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului.

Potrivit polițiștilor, până în prezent nu există suspiciuni cu privire la moartea acestuia.