Luna aprilie 2026 promite să fie una dintre cele mai fascinante perioade pentru observarea cerului nocturn, oferind atât evenimente rare, cât și ocazia de a explora universul prin telescop sau în confortul unei experiențe digitale la Planetariul Baia Mare. De la opoziții planetare spectaculoase și conjuncții rare, până la roiuri de meteori și vizibilitatea unor galaxii îndepărtate, fiecare seară este o invitație de a privi dincolo de limitele Pământului și de a descoperi frumusețea și complexitatea cosmosului.

Opoziții și planete vizibile

Luna debutează cu o configurație specială: pe 1 aprilie, planeta pitică Makemake ajunge la opoziție, fiind vizibilă pe cerul băimărean între orele 21:09 și 05:48. Aceasta înseamnă că Makemake se află exact în partea opusă Soarelui, atingând cel mai înalt punct pe cer la ora 02:15, într-o seară perfectă pentru pasionații de astronomie care doresc să observe planetele exterioare. Tot în această perioadă, galaxia Sombrero (M104), cu magnitudinea 8,6, va fi ușor de identificat pe cerul sudic, oferind o priveliște spectaculoasă, chiar și cu telescoapele amatorilor.

În primele zile ale lunii, și galaxia spiralată Messier 94, situată în Canes Venatici, va fi la cel mai bun punct de observație, culminând la miezul nopții. Aceste obiecte cerești, deși aflate la milioane de ani lumină distanță, devin tangibile și uimitoare pentru cei care le privesc prin lentilele planetariului sau prin telescop.

Faze ale Lunii și momente speciale

Pe 2 aprilie, vom avea parte de Luna Plină, care va lumina întreaga noapte, răsărind la amurg și apunând în zorii zilei următoare. Această fază oferă un cadru ideal pentru fotografiere și observație, iar vizitatorii Planetariului Baia Mare vor putea înțelege în detaliu fenomenele care fac ca Luna să strălucească atât de spectaculos.

Pe 5 și 7 aprilie, Luna va trece prin punctele sale cele mai îndepărtate (apogeu) și apropiate (perigeu), oferind șansa de a observa variațiile diametrului său aparent și efectul acestora asupra fluxului de lumină de pe cer.

Comete, conjuncții și roiuri meteorice

Evenimentele astronomice din aprilie includ și trecerea cometei C/2026 A1 (MAPS) la cea mai mică distanță față de Pământ pe 6 aprilie, un fenomen care rar poate fi urmărit din zonele urbane. În aceeași perioadă, se desfășoară și dușul meteoric al Liridelor, cu maximul pe 22 aprilie, când aproximativ 17 meteori pe oră vor străbate cerul nopții din Baia Mare. Acestea sunt momente perfecte pentru observații ghidate în cadrul planetariului, unde fiecare detaliu despre orbitele cometei sau despre radianții meteoriților este explicat pe înțelesul tuturor.

Mai mult, întreaga lună aduce conjuncții planetare spectaculoase: Luna cu Venus pe 19 aprilie, Luna cu Jupiter pe 23 aprilie, Venus cu Uranus pe 24 aprilie și Marte cu Neptun pe 13 aprilie. Fiecare conjuncție este un moment deosebit de întâlnire între lumi, iar la Planetariul Baia Mare vizitatorii pot urmări simulări și proiecții care explică dinamica acestor întâlniri cerești într-un mod captivant și interactiv.

Galaxii îndepărtate și obiecte vizibile

Nu doar planetele și cometele atrag atenția pasionaților de cerul nopții. Galaxiile M51 – Galaxia Vâltoare și M101 – Galaxia Vârtelniței vor atinge punctul cel mai înalt pe cer în a doua jumătate a lunii aprilie. M51, cunoscută și ca Whirlpool Galaxy, se află la 31 milioane de ani lumină și este o adevărată bijuterie cosmică, arătând vizitatorilor structura și interacțiunea dintre două galaxii. Experiența observării lor prin simulările 3D ale Planetariului Baia Mare sau prin telescoapele puse la dispoziție de staff-ul planetariului transformă astronomia dintr-o știință abstractă într-o experiență palpitantă și accesibilă tuturor.

Planetariul Baia Mare: poarta către univers

Toate aceste evenimente devin cu adevărat magice atunci când sunt experimentate la Planetariul Baia Mare. Spațiul modern, echipat cu tehnologii de proiecție de ultimă generație, permite vizitatorilor să călătorească în timp și spațiu, să exploreze constelațiile, planetele, cometele și galaxiile fără a fi nevoie de echipamente complexe acasă. Planetariul oferă și sesiuni ghidate, prezentări interactive și ateliere pentru copii și adulți, transformând astronomia într-o experiență captivantă, educativă și memorabilă.

Indiferent dacă sunteți pasionați de stele, curioși de comete, fascinați de planete sau dornici să descoperiți galaxii îndepărtate, Planetariul Baia Mare este destinația perfectă. Vă invităm să pășiți pragul acestui univers miniatural și să vă bucurați de frumusețea cerului împreună cu experți pasionați care vă vor ghida pas cu pas printre minunile cosmosului.

Sursa: in-the-sky.org; Traducere, adaptare și prelucrare: Ciprian Crișan; Foto: Sugestie AI