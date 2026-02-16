Oana are doar 7 ani și provine dintr-o familie greu încercată de lipsuri. Crește alături de mama și frații ei, într-o gospodărie în care fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire.

Mama copiilor a muncit cu ziua pentru a le putea asigura cele necesare traiului, însă problemele de sănătate au împiedicat-o, în ultima perioadă, să mai lucreze. În prezent, familia traversează un moment extrem de dificil, fără venituri suficiente pentru a acoperi nevoile de bază.

Joi, Oana își va sărbători ziua de naștere. Din păcate, mama nu are posibilitatea de a-i oferi nici măcar un tort sau o mică bucurie specifică acestei zile speciale.

Cei care cunosc situația fac un apel către oamenii cu suflet mare care ar putea sprijini familia, fie prin oferirea unor alimente pentru copii, fie printr-un tort care să aducă un zâmbet pe chipul fetiței.

Persoanele care doresc să ajute pot solicita detalii suplimentare în privat – este postarea Ioanei Lupu din Baia Mare.

Un gest mic poate însemna enorm pentru un copil care merită să simtă bucuria unei zile speciale.