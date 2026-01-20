De 67 de ani, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” spune povestea neamului românesc prin cântec, joc și tradiții autentice. Generații întregi de artiști au urcat pe scenă cu respect față de tradiție, ducând mai departe zestrea culturală a Maramureșului,Transilvaniei și a Românei.

Maramureșenii sunt invitați să ia parte la cea de-a doua zi a Concertului Aniversar, „Maramureșul în sărbătoare”, dedicat celor 67 de ani de activitate artistică ai Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

✨22 FEBRUARIE 2026

✨Ora 16:00

✨Sala Sporturilor „Lascăr Pană” Baia Mare

Vor participa alături de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”:

✨ Ansamblul „Timișul” al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, Director: Camelia Mingasson, Dirijor: Prof. Dr. Deian Galetin, Coregrafia: Maria Topciov & Ciprian David

Invitați speciali:

🎤Marius Ciprian Pop

🎤Andreea Voica

🎤Dumitru Teleagă

Soliști ai Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”:

🎤Andreea Ghițiu

🎤Ioana Pricop

🎤Gabriela Ardusătan

🎤Dumitru Dobrican

🎤Silvia Timiș și Cătălin Iancu

🎤Marius Iusco

🎤Diana Topan și 🎷Dorin Filip

🎤Crina Horincar

🎤Aida Lihet

🎤Aurelian Filip

🎤Anuța Iuga

🎤Grupul „Codrenii”: Ionuț Sima, Vasile Pop, Ionuț Uivaroși, Denis Cupșe, Ionuț Teudan, Andrei Rad, Cătălin Stan, Daniel Breban, Matei Nechita

🎤Laureați ai Festivalurilor Concurs de Folclor din anul 2025: Iulia Vlad, Paul Marincaș, Geo Ionuț Filip și Patricia Moldovan

🎤Grupul„Chiorencele”: Sofia Dragoș, Irina Pop, Octavia și Ovidia Ștef, Maria Voevod, Rebeca Șerban, Raisa Griga și Sonia Dragomir.

🎤Grupul „Codrencele”: Antonia Mitre, Alexia Mance, Patrisia Bancoș, Maria Nistor, Paula Andreica, Alexia Done, Denisa Bolchiș, și Adina Siladi.

Cu participarea extraordinară a Orchestrei și a Corpului de Balet ale Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”

Dirijor: Eduard Albina

Concert-maestru: Bogdan Bolchiș

Coregrafi: Lavinia Pașca și Daniel Bota

Manager: Iuliana Maria Dragoș

Biletele se găsesc online pe iabilet.ro sau la sediul Ansamblului, Bd. Traian, nr.8, Baia Mare.

Preț bilet: -tribună 70 lei

-teren 80 lei