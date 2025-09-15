În urma activităților de cercetare penală desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Baia Mare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat bănuit de comiterea unei tâlhării.

În 13 septembrie, acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Verificările polițiștilor au fost demarate după ce la data de 12 septembrie, în jurul orei 18:30, un bărbat a sesizat poliția care i-au fost sustrase prin violență telefonul mobil și portmoneul de către o persoană necunoscută, în zona Autogării din municipiu.

Victima nu prezenta urme de violență și nu a solicitat îngrijiri medicale. Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost identificat și depistat de polițiști la scurt timp: băimărean de 47 de ani.

În baza probatoriului administrat de polițiști, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii sub coordonarea procurorului continuă cercetările pentru documentarea întregii sale activități infracționale.