Fundația Prețuiește Viața și Asociația Open Your Heart au organizat în 9 mai 2023, la Palatul Parlamentului, Gala Atipic Beauty 2023 supported by Alin Gălăţescu (Art Director). Andreea Marin a fost gazda evenimentului, în cadrul căruia au participat oameni de televiziune și radio, din mediul de afaceri, sportivi de performanță, designeri și artiști, dar și oameni de succes din diverse domenii.

Pe scenă au defilat 13 modele de viaţă, care au oferit un exemplu prin atitudinea lor în fața dizabilității, transformată de mulți într-o puternică motivație de a reuși.

Printre modelele care au prezentat a fost și maramureșeanca Marza Gog Anisoara, care a decalarat în exclusivitate pentru eMaramureș.ro: „Am reprezentat Maramuresul pentru a 25-a oara din totalul celor 33 de editii, sunt modelul Atipic care a participat la cele mai multe ediții de pana acuma, un lucru cu care ma mandresc. Am fost perseverenta si mi-am dorit sa fiu un pion in ceea ce privește accesibilitatea persoanelor cu dizabilități din Romania. Am defilat alaturi de actrița si omul de televizune Monica Davidescu si am purtat o creatie a designer-ului roman Mary Sten.”